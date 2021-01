Hongrie: Atenor clôture Vaci Greens

Entamé en avril 2018, le projet concerne la construction d’un campus de 130.000 m2 dans le centre de la capitale hongroise. Idéalement situé, il est par ailleurs le premier à avoir obtenu la certification Breeam Excellent en Hongrie. C’est aussi l’un des plus grands projets de bureaux à Budapest.

Le sixième immeuble qui vient d’être vendu est loué à 73 % à des locataires de renom tels que NN Assurance, Sanofi et Intrum Justitia, l’une des plus grandes sociétés internationales de gestion et de recouvrement de créances.

On notera qu’Atenor avait vendu les quatre premiers bâtiments du campus en quelques mois, entre 2016 et 2017, et que le cinquième bâtiment l’avait été en septembre 2019. Avec la vente du sixième et dernier édifice, la boucle est ainsi bouclée pour le promoteur de La Hulpe.