Bruxelles: l’immeuble «The First» change de mains, transaction record pour Eaglestone

Le montant n’a pas été communiqué mais Eaglestone annonce qu’il s’agit là de la vente la plus importante jamais réalisée par le groupe.The First, c’est le nom donné à un bâtiment de bureaux de 10.000 m2 en plein cœur du quartier européen à Bruxelles acquis en 2017 par le promoteur dans le but de le redévelopper en immeuble « prime ». L’immeuble est actuellement occupé par le Conseil d’Etat et le groupe américain Verizon Communications. En juin 2020, Eaglestone a signé un bail important pour une occupation de 15 ans avec le bureau d’avocats américain « White & Case » qui occupera une surface approximative de 4.500 m², soit près de la moitié du volume total du bâtiment. Grâce à cette signature, « The First » est loué à 70 % puisque Verizon s’est également engagé à prolonger son occupation pour une durée de 6 ans minimum. À ce jour, il ne reste plus que deux surfaces disponibles sur les 7 étages que comptera l’immeuble.