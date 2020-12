Il n’a plus joué depuis le 28 novembre. @News

Blessures à répétition, test positif au Covid-19, difficultés à relancer la machine et à enchaîner les prestations abouties : l’année 2020 ne laissera pas un souvenir impérissable à Eden Hazard, qui n’a disputé, au cours des douze derniers mois, que quinze des quarante-sept matches du Real Madrid (et aucune des huit rencontres des Diables !), ne parvenant jamais à enchaîner plus de trois apparitions consécutives.