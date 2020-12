Le climat et les Etats à la barre des tribunaux

Avec plus de 1.300 affaires pendantes devant les cours américaines et au moins 450 ailleurs dans le monde, le climat est fermement ancré à la barre des tribunaux.

Avec plus de 1.300 affaires pendantes devant les cours américaines et au moins 450 ailleurs dans le monde, selon le décompte du « Sabin Center for Climate Change Law » de l’université de Columbia, le climat est fermement ancré à la barre des tribunaux. En Europe, à la suite de la retentissante affaire Urgenda qui a vu le gouvernement néerlandais condamné par la Cour suprême des Pays-Bas à muscler sa politique climatique, c’est au tour du tribunal administratif et du Conseil d’Etat français et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’entrer dans la danse. Chez nous, une affaire est actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Bruxelles où des plaidoiries auront lieu au printemps 2021.