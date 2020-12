Petit guide de voyage de et vers la Grande-Bretagne

Visiter un ex-pays de l’Union européenne le rendra-t-il plus « exotique » pour les touristes, voyageurs curieux ou d’affaires ? Plus complexe ? Plus lourd administrativement ? Réponse à quelques questions.

Visa ou passeport ?

On pourra continuer à voyager au Royaume-Uni (UK) avec une carte d’identité de l’Union européenne (EU) jusqu’au 30 septembre 2021. Après cette date, il faudra un passeport. Les citoyens européens sont dispensés de visa pour les séjours en Grande-Bretagne n’excédant pas 90 jours pendant une période de 180 jours. Il n’est pas dit que l’absence de visa est garantie à plus long terme.