Conscients du retard physique de Jon Flanagan à son arrivée au Sporting de Charleroi, les Sambriens n’en pensaient pas moins avoir réussi un joli transfert en recrutant l’ancien défenseur de Liverpool, début novembre. Et pour cause, avec 51 matches disputés pour les Reds et plus récemment 39 avec les Glasgow Rangers – sans oublier une apparition sous le maillot des Three Lions en juin 2014 –, le back droit de 27 ans semblait avoir tout du bon coup.