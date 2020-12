Pression maximale sur les Belges qui voyagent à l’étranger

Lucie et Federico* forment un couple d’expatriés franco-italien. Comme chaque année, ils sont rentrés voir leur famille pour fêter Noël. Uniquement en France cette fois-ci, les règles étant trop strictes en Italie. De retour par la route en début de semaine, ils n’ont pas jugé utile de remplir le Passenger Locater Form (PLF), normalement obligatoire pour tout séjour de plus de 48 heures hors de nos frontières. Ils n’ont pas été contrôlés en passant de la France à la Belgique et depuis, se sentant un peu coupables d’avoir explosé leurs bulles sociales pendant plusieurs jours, ils hésitent à débourser les 50 euros pour se faire tester et encore plus à respecter réellement la quarantaine de dix jours. Choquant ? Ils ne sont en tout cas pas les seuls. Selon nos informations, à peine un quart des personnes rentrant au pays qui devraient se faire tester le font effectivement. Or, on estime qu’actuellement près de 100.000 Belges sont à l’étranger.