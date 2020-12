Bas Dost a tout de la bonne pioche hivernale à Bruges

Partout où il est passé, le Néerlandais a fait trembler les défenses et les filets adverses. Si elle s’avère efficace, son association avec Lang et/ou De Ketelaere devrait faire mal à la concurrence.

Bas Dost peut-il d’un simple coup de baguette, de patte ou de tête magique, résoudre les problèmes offensifs du Club ? Sur simple base de son curriculum vitae, le tout nouveau transfuge offensif venu de Francfort ressemble furieusement à une bonne pioche hivernale. Officiellement réglé depuis mardi pour une saison et demie et 4 millions d’euros, ce transfert était d’autant plus nécessaire que le Club, qui semble paré à presque tous les étages depuis qu’il a résolu ses problèmes récurrents de gardiens avec l’arrivée de Mignolet en août 21019, péchait encore un peu à la finition ces derniers temps.