Cycliste des Fagnes: le papa pouvait-il diffuser cette vidéo ?

Le papa de la petite fille ou un de ses proches pouvait-il partager la vidéo du cycliste sur les réseaux sociaux ? « Oui, car la personne qui a diffusé le film a communiqué publiquement une information générale », répond Me Jacques Englebert, spécialiste en droit des médias. « L’exercice de la liberté d’expression peut entrer en conflit avec un autre droit, comme le droit à l’image qui est dérivé du droit à la vie privée. Mais ici, elle est déjà moins “privée” parce qu’on est dans un lieu public, et il y a en outre une information, en l’occurrence le fait qu’un cycliste a renversé une petite fille. Le droit à l’image s’efface devant le droit de communiquer une information qui est d’intérêt général. Par contre, si vous filmez votre voisin au bord de sa piscine par exemple, vous violez son droit à l’image et vous portez atteinte à sa vie privée, car il n’y a aucune contrepartie. Vous pouvez alors être poursuivi car l’atteinte au droit à l’image peut être une faute civile. »