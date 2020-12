Elu pilote de l’année, Stoffel Vandoorne n’attend plus rien de la F1: «Je suis devenu fataliste»

La traditionnelle cérémonie des RACB Awards qui récompense les meilleurs pilotes belges de la saison a eu lieu en mode video ce mardi soir. Pour la 4e fois de sa carrière, notre meilleur représentant en monoplace a remporté le titre honorifique de Driver of the Year devant Thierry Neuville (vainqueur du rallye Monte-Carlo), Laurens Vanthoor (1er aux 24 Heures de Francorchamps), Maxime Martin (il s’est imposé en catégorie GT aux 24 Heures du Mans) et Bertrand Baguette (auteur d’une très belle saison en Super GT au Japon). Vandoorne, dont la carrière en F1 est largement compromise à 28 ans, se concentre désormais sur la Formula E.