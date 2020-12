Vaccins: BioNTech et Pfizer livreront 300 millions de doses à l'UE

Les laboratoires BioNTech et Pfizer ont confirmé mardi la livraison de 300 millions de doses de leur vaccin contre le Covid-19 à l'Union européenne, qui a exercé son option d'achat de 100 millions supplémentaires pour 2021.

L'UE avait signé un contrat avec les sociétés en novembre en s'engageant dans un premier temps sur 200 millions de doses, et se réservant le droit d'en commander 100 millions de plus par la suite.

Ce qu'elle a fait, a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter.

"Notre objectif reste de mettre à disposition un vaccin efficace et en quantité suffisante pour le plus de personnes possible dans le monde", a pour sa part déclaré le patron de BioNTech Ugur Sahin, cité dans un communiqué.

La campagne de vaccination a commencé le week-end dernier dans les 27 pays de l'UE, après le feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech.

Faute de quantité suffisante de vaccins à ce stade, les autorités ont choisi de vacciner en priorité les personnes âgées de plus de 80 ans et les personnels soignants.