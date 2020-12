Premier League: Brighton et Trossard battus, Leeds cartonne (vidéos)

Brighton s’est incliné face à Arsenal mardi dans le cadre de la 16e journée de Premier League (0-1). Dans le même temps, Leeds s’est imposé à WBA (0-5).

Leandro Trossard a joué le dernier quart d’heure de la rencontre dans les rangs de Brighton, remplaçant Alireza Jahanbaksh à la 75e minute.

Les Gunners se sont imposés suite à un but inscrit à la 66e minute par Alexandre Lacazette 21 secondes seulement après sa montée au jeu.

Au classement, Brighton est 17e avec 13 points, 2 de plus que le premier relégable, Fulham, qui se rend mercredi à Tottenham, et 5 de plus que West Bromwich Albion, 19e, battu 0-5 par Leeds mardi.

0-5, c’est d’ailleurs le carton de la soirée !