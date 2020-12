Standard: les chantiers du nouveau coach

Le nouvel entraîneur du Standard, qui devrait se nommer Mbaye Leye, va devoir redonner des couleurs au club liégeois qui a terminé l’année 2020 au fond du trou.

1 Retrouver de la stabilité

Coincé dans un cercle vicieux, Philippe Montanier s’est illustré par sa façon de changer constamment son équipe durant six mois. Pas épargné par le Covid et les blessures, le Français n’a jamais réussi à trouver la bonne formule, notamment sur le plan offensif où ses attaquants ont été inefficaces. Au milieu, les combinaisons se sont multipliées entre Raskin, Cimirot, Bastien et Shamir, dans un système à deux, trois ou même à quatre.