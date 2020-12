Philippe Albert: «Je suis surpris et sceptique»

1. « Un choix étonnant »

« Je suis surpris ! J’espère que les décideurs liégeois n’ont pas pris cette décision sur un coup de tête, et pour des raisons financières, par rapport à d’autres solutions qui auraient coûté plus cher. Mais la situation est surréaliste. Le Standard n’avait pas gardé Mbaye Leye dans le staff parce que Michel Preud’homme arrêtait comme coach, et maintenant on va le rechercher comme T1 ! Moi, dans le contexte actuel, j’attendais quelqu’un de plus expérimenté, comme Storck, Hollerbach ou, bien sûr, Vercauteren. Là, c’est un gros défi, et un énorme risque, tant pour le Standard que pour Mbaye, qui a tout à perdre dans l’aventure. Mais bon, il est intelligent et je suppose qu’il a pesé le pour et le contre… »