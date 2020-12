En 2021, ils doivent rendre des couleurs au sport belge (vidéos)

On avait pris l’habitude de lancer, avant le Nouvel An, des défis à nos athlètes, tout en les pondérant d’un pourcentage de faisabilité. Comme si on leur dressait une liste de bonnes résolutions à tenir pour notre plus grand plaisir. On aurait très bien pu en faire de même pour 2021. Sauf que, ces douze derniers mois, le coronavirus a fait vaciller le monde. Le sport a payé son tribut au Covid-19 avec un nombre incalculable de compétitions décalées, reportées, modifiées ou tout simplement annulées. Les défis qu’on aurait établis pour 2021 ressembleraient à s’y méprendre à ceux de 2020. Autant dire qu’on n’était pas loin du copier-coller.