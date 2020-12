Spécialiste de la Coupe, modèle pour Sadio Mané, T2 de Preud’homme: qui est Mbaye Leye? (vidéos)

Mbaye Leye est de retour au Standard. En juin dernier, le Sénégalais espérait déjà une place sur le banc des Rouches après le pas de côté de Michel Preud’homme. Les dirigeants liégeois avaient alors opté pour un nouveau visage, celui de Philippe Montanier. T2 de Michel Preud’homme pendant un an, Leye a donc rangé son training et sa casquette de coach dans le placard pendant six mois.

Bien qu’inexpérimenté dans ce rôle, Leye (38 ans) pourra compter sur une bonne connaissance du groupe qui n’a pas énormément changé depuis son départ. Il connaît d’ailleurs le club depuis 2010, année de son arrivée en bord de Meuse en tant que joueur.