La mission acceptée par Mbaye Leye, celle de redonner des couleurs au Standard en seulement quelques mois, s’annonce ardue pour le Sénégalais. L’attaquant expérimenté devenu jeune entraîneur (38 ans) possède toutefois un profil qui doit plaire aux supporters et aux joueurs.

Une onzième place au classement et une attaque qui se cherche encore et toujours : le Standard laissé par Philippe Montanier en cette fin d’année n’est pas spécialement un cadeau pour Mbaye Leye. Toutefois, si la mission qu’il a acceptée semble compliquée et que le choix porté sur lui traduit davantage une contrainte économique qu’une réelle attirance de la part de la direction liégeoise, le Sénégalais sait qu’il a des atouts à faire valoir en tant que jeune entraîneur débutant.