Dakar : Jean-Marc Fortin à la tête de la plus grande équipe belge de l’histoire

« Ce sera un défi gigantesque», a reconnu Fortin qui peut désormais se concentrer sur la course après les différents tests au coronavirus. «Le grand nombre de véhicules est dû à la crise du coronavirus. Maintenant qu’il n’est plus possible de se rendre à l’hôtel, il existe un certain nombre de camping-cars dans lesquels les conducteurs et les membres de l’équipe passent la nuit. Être responsable de 158 membres de l’équipe est énorme. Il s’agit de la plus grande équipe belge du Dakar, peut-être même de la plus grande équipe du Dakar.»