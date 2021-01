2021 vue par les experts: «De nombreux événements sont de moins en moins dépendants de ce que font ou ne font pas les États-Unis»

Le nouveau président des États-Unis fera varier la politique étrangère américaine, selon Maya Kandel, historienne et spécialiste de la question, mais ne la changera pas du tout au tout. Notamment parce que des tendances lourdes, antérieures à Trump parfois, pèsent sur celle-ci et parce que la dernière présidence a acté la fin des périodes « post-Guerre froide » et « post-11-Septembre ». L’experte rappelle également que, dans le camp démocrate, il n’y a pas qu’une vision du monde, mais des visions, dont la mise en concurrence décidera entre autres de la priorité appelée à orienter toutes les autres. Tout cela donne une idée du caractère incertain de l’espoir selon lequel le monde après Donald Trump sera plus apaisé.

Comment jugez-vous l’année écoulée ?