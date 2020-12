La bonne entame de championnat, la victoire dans le derby wallon, le Clasico décevant, la crise,... Revivez la moitié de saison du Standard en vidéos

Après une saison coupée dans son élan par la crise du coronavirus (il ne restait plus qu’une rencontre à disputer dans la phase classique), qui a vu les hommes de Preud’homme terminer à la cinquième place suite à un revers à Charleroi et un nul décevant face à Saint-Trond, les Liégeois entamaient ce nouvel exercice avec de grands espoirs. Exit l’ancien gardien du club, place à un nouveau visage à la tête des Rouches : Philippe Montanier, un autre portier reconverti en coach. Et le Français a une carte de visite assez séduisante : la Real Sociedad, le Stade Rennais, le Racing Lens… D’autant plus que le technicien est reconnu pour son travail avec les jeunes, ayant notamment fait connaître Antoine Griezmann et Ousmane Dembele. De bon augure donc pour un club dans une situation financière compliquée, qui se voit dans l’obligation de compter plus sur son centre de formation que sur d’éventuels transferts pour se renforcer. La preuve avec les nouveaux noms arrivés en bord de Meuse : Muleka, Sylvestre, Jans, Henkinet et Tapsoba.