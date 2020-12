Lettre du Brexit: Bye Bye Europe, la der des ders

C’est la der des ders. Après quatre ans de bons et loyaux services, la « Lettre du Brexit » tire sa révérence. Depuis ma première chronique bimensuelle intitulée « Theresa May-Elizabeth Ier : même combat », parue le 27 décembre 2016, ces billets de Londres se sont efforcés d’éclairer le lecteur sur l’avenir des relations le plus souvent tumultueuses entre le Royaume-Uni et l’Europe, tout en décortiquant les enjeux et les coulisses du Brexit.