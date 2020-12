Lutte contre la corruption: un démenti de Pascal Nyembo

Dans l’article publié dans nos éditions du 28 décembre évoquant les activités de l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption, nous avions évoqué un contrôle exercé sur Pascal Nyembo, directeur du centre d’expertise et d’évaluation des matières précieuses et semi-précieuses alors qu’il se trouvait à l’aéroport de Ndjili. M. Nyembo nous a précisé qu’il n’avait jamais envisagé ou tenté de fuir le pays, mais que le 27 novembre dernier il avait effectivement été convoqué au siège de l’agence et qu’après avoir attendu durant quatre heures d’affilée, il avait regagné son bureau sans avoir été entendu.