Sauce de poisson et dattes farcies: voilà à quoi ressemblait le régime alimentaire des habitants de Pompéi

Avant, tous les chemins menaient à Rome. Et toutes les rues de Rome menaient à un thermopolium, où les Quirites (le « peuple romain ») trouvaient nourriture et plaisir. Sur place, ils se rassasiaient et s’adonnaient à leurs péchés de gourmandise. Et ils étaient nombreux. Car les enfants de la Louve étaient à la fois des fins gourmets et des gloutons. Ils voulaient de la quantité et de la qualité. Et quand ils pouvaient se le permettre, ils se délectaient également de mets nobles comme de la viande, du poisson et des fruits de mer.