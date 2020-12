En route pour nulle part, 900 migrants bloqués dans des bus en Bosnie

Le transfert des hommes, évacués du camp insalubre et dangereux de Lipa, a été annulé au dernier moment, les laissant littéralement au bord de la route.

La solution de crise a viré vinaigre en Bosnie. Après des mois dans des conditions insalubres – et une dernière semaine particulièrement rude sous la neige – 900 migrants du camp ravagé de Lipa devaient rejoindre d’anciennes baraques militaires mardi à Bradina, près de Sarajevo. Mais faisant face à l’opposition locale – « une manifestation de cinquante personnes », peste le responsable de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Bosnie –, le gouvernement fédéral a brusquement abandonné le projet, laissant littéralement 900 hommes au bord de la route. Une semaine plus tôt, trois des principales tentes de Lipa étaient parties en fumée alors que les organisations internationales quittaient les lieux jugeant que le camp était devenu beaucoup trop dangereux sans eau, ni électricité et alors que les violentes chutes de neige menaçaient de faire s’effondrer les structures.