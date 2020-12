Grand Baromètre: les Belges optimistes pour leur pouvoir d’achat en 2021

La crise a bel et bien accentué les inégalités entre les «télétravailleurs» et ceux qui ont dû «fermer boutique». - Pierre-Yves Thienpont.

A la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, dans les conversations, c’est devenu une rengaine, jusqu’à la caricature : débarrassez-nous de cette année 2020 ! (et on vous passe les expressions plus familières). Pas de souci, le calendrier s’en occupe et il a presque accompli son œuvre. Et personne n’en pleurera, selon notre Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL Info-VTM-Het Laatste Nieuws. Pour près de 47 % des Belges interrogés sur les leurs attentes personnelles, l’année à venir sera meilleure que celle qui s’achève.

Leur conviction est encore plus palpable si l’on compare ces résultats avec ceux de notre sondage d’il y a deux ans. Fin 2018, seuls 24 % estimaient que l’année suivante serait meilleure. Manifestement, l’arrivée du vaccin qui se confirmait au moment de la période de sondage (début décembre) permet plus que raisonnablement de penser que le retour à une vie normale s’annonce.