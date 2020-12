Voyage à l’étranger: quand l’égoïsme rencontre l’impréparation

Il était assez difficile de ne pas ressentir une petite pointe d’incompréhension, pour ne pas dire d’agacement à la suite du Comité de concertation de mercredi. Organisé en urgence à la demande du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, il a été décidé de revoir – on ne sait plus pour la quantième fois – les règles autour des voyages à l’étranger. Pas que cela n’était pas nécessaire vu la menace du virus désormais « mutant » et le fait que les efforts des Belges commencent à payer ce qui nous classe désormais parmi les bons élèves européens. Mais même du côté des politiques, on ne cachait pas que cela donnait une impression de cafouillage pour ne pas dire « de grand n’importe quoi ». Surtout que ces contrôles et mesures renforcées, on en entend parler depuis des mois…

Alors, faut-il en vouloir aux 100.000 Belges qui ont ignoré les supplications d’Alexander De Croo à ne pas se rendre à l’étranger pour des voyages « non-essentiels » durant les fêtes de fin d’année ?