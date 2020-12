Visa pour la Flandre: Het komt wel goed, promis!

Het komt wel goed », il y a dans cette phrase tout ce que nous aimerions vous dire à l’heure de refermer cette p… d’année 2020. On ne va pas s’embrasser sous le gui, on ne va pas se faire des promesses avec des dates, des projets ou des voyages. Mais cette phrase-là oui, nous allons en user et en abuser : « Het komt wel goed », ça va aller, tout ira bien, on va y arriver. Une phrase maternelle, une phrase pour rassurer, une phrase pour vous dire : « Ne t’en fais pas, je suis là, ça va passer ».

Ce sont deux femmes qui l’ont prononcée ces dernières semaines, et cela nous a fait un bien fou. Comme si là, devant l’écran, par leur grâce et la simplicité de leur « conclusion », on se sentait moins seuls, comme si on avait le sentiment que l’autre, là, en face de nous, nous touchait, nous embrassait et nous serrait contre lui.