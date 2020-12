A Rome, le parc archéologique du Colisée fermé au public mais ouvert sur le monde

La pandémie a accéléré un effort de redéfinition des rapports entre les sites romains et un public aux quatre coins du monde

Jamais, au cours de leur histoire millénaire, le Colisée, le Palatin, la Domus Aurea et le Forum Romain n’auront été plus solitaires et silencieux. Ce parc archéologique unique au monde qui, dans la période 2018-2019, avait enregistré une augmentation de l’ordre de 9,3 % de ses visiteurs par rapport à 2017, a, en effet, perdu cette année, en raison des fermetures dues à la pandémie, 5 millions de visites.

« J’éprouve une singulière sensation viscérale quand je me promène à travers les sites archéologiques déserts : la perception d’un vide inédit mais aussi le sens de la pleine beauté de ces lieux, de leur immortalité s’exprimant toujours, malgré le passage des siècles et les aléas de l’histoire », nous confie la directrice du Parc, Alfonsina Russo.