Mbaye Leye: la passion au service d’une obsession

Le nouveau coach du Standard est préparé pour le défi qui s’offre à lui. Méticuleux, curieux, rigoureux et passionné, le Sénégalais a tous les atouts entre ses mains pour devenir un bon coach si l’on en croit ses formateurs, ses équipiers, ses entraîneurs ou collègues de la télé. Reste à voir si tout va se mettre en place pour que la mayonnaise prenne rapidement au sein d’un environnement qu’il connaît bien.

En accédant au trône de T1 du Standard quelques mois seulement après avoir quitté le club liégeois avec des regrets mais sans remords pour laisser la place à (l’adjoint de) Philippe Montanier, Mbaye Leye va donc déjà atteindre le premier objectif quasi obsessionnel qu’il s’était fixé depuis quelques mois. Sa mission, à la fois périlleuse et délicate, consistera à tenter de remettre le club liégeois sur de bons rails tout en démontrant au passage qu’il y a une place pour un jeune entraîneur ambitieux et rigoureux comme lui dans le monde du foot professionnel en Belgique. Mais en a-t-il et aura-t-il les moyens pour y parvenir ?