Patrick Asselman monte en grade

À ses côtés, Mbaye Leye pourra compter sur un autre ancien de la maison rouche. Patrick Asselman (52 ans) a joué au Standard entre 1990 et 1994, participant notamment au succès des Rouches en Coupe de Belgique en 1993 face au Sporting de Charleroi. Depuis deux ans et demi, le natif de Liedekerke (Brabant flamand) occupait le poste d’analyste vidéo au Standard, Michel Preud’homme l’ayant intégré à son staff lors de son retour en 2018, même s’ils n’avaient jamais travaillé ensemble auparavant. Juste avant son arrivée en bord de Meuse, Patrick Asselman a assumé les mêmes responsabilités auprès des U21 d’Anderlecht pendant un an.

Patrick Asselman continuera d’assurer cette fonction d’analyste vidéo en plus de son rôle de T2, dont la place a été laissée libre par le départ de Mickaël Debève. Un costume que Patrick Asselman a déjà porté à plusieurs reprises, notamment à OH Louvain aux côtés de Jacky Mathijssen et Emilio Ferrera, lequel l’avait recommandé à MPH il y a deux ans.