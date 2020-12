Union européenne: Lisbonne promet une présidence solaire

Il ne faut pas dire aux Portugais qu’ils vont assumer ces six prochains mois de présidence du Conseil de l’UE (cénacle des Etats membres) depuis Lisbonne, en pantoufles derrière un écran de vidéoconférence. Ils prennent ce 1er janvier la relève des Allemands dans le rôle d’architectes et d’ingénieurs des compromis européens. Pandémie oblige, ils ne savent pas encore s’ils pourront faire découvrir aux Bruxellois leurs célèbres fados, des chants typiques assez mélancoliques. Mais les ministres portugais, nous dit-on, entendent venir le plus possible à Bruxelles, même si c’est pour y tenir une réunion virtuelle avec leurs homologues européens. Une question de principe, une volonté de piloter la machine depuis son cœur et une tentative de provoquer autant que possible de l’informel, si nécessaire aux négociations européennes.