Il y a un an, l’OMS signalait les premiers cas de coronavirus en Chine

Il y a un an, le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) était alertée par son propre bureau à Pékin, et non par la Chine elle-même, de l’apparition des premiers cas d’une « pneumonie virale » à Wuhan, dans la province du Hubei (centre) à l’origine de la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 1,76 million de morts dans le monde, sur plus de 80 millions de contaminations confirmées.

Selon l’OMS, c’est son bureau en Chine qui, le 31 décembre, notifie son référent régional de cas de « pneumonie virale d’origine inconnue » après avoir trouvé une déclaration pour les médias sur le site de la Commission de la santé de la municipalité de Wuhan à ce sujet.