À 35 ans, Francis N’Ganga raccroche les crampons: «Avec le Sporting de Charleroi, on a su forcer le respect»

Arrivé au Sporting de Charleroi en août 2012 juste avant la reprise du club par l’actuelle direction, Francis N’Ganga est ensuite resté six ans et demi chez les Zèbres. Si l’histoire d’amour avec le club s’est terminée de façon « un peu limite » selon lui, avec un renvoi dans le noyau Espoirs avant son départ pour la D1 chypriote, il assure n’en garder aucune rancœur et retient avant tout l’apport qu’il a pu avoir dans la progression du club sambrien. Symbole de la mentalité carolo mais aussi des chocs wallons face au Standard, le « guerrier » a laissé une trace dans le cœur des supporters carolos. Et il gardera lui aussi à jamais la famille zébrée dans le sien, même si ce sera un peu plus loin des yeux, lui qui a quitté la Belgique il y a une semaine pour retourner vivre en région parisienne.