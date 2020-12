Supermarchés, centres commerciaux,... : ce qui est ouvert et fermé en cette fin d’année

Le point sur les magasins alimentaires, les centres commerciaux et les services ouverts ce jeudi et vendredi.

Il ne reste plus que quelques heures pour préparer le réveillon du nouvel an. Quels magasins et quels services ouvriront leurs portes ces jeudi et vendredi ? On fait le point.

Les supermarchés

Les magasins du groupe Colruyt baisseront le rideau à 18h au lieu des 20h00 habituels ce jeudi. Les magasins seront fermés le 1er. Le personnel de l’enseigne fera par ailleurs le pont le 2 janvier 2021.

Chez Delhaize, les magasins fermeront à 17h. En outre, 34 magasins de l’enseigne au lion accueilleront les clients également le dimanche 3 janvier.

Les magasins Carrefour fermeront également à 17h ce jeudi et resteront portes closes ce vendredi, comme Aldi, Lidl et Albert Hein.