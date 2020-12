Comment les institutions culturelles européennes survivent au covid

De Madrid à Berlin en passant par Rome et Athènes, les institutions culturelles tentent de survivre au mieux à la crise actuelle. Tour d’horizon dans quatre grandes institutions et quatre initiatives originales.

Depuis le début de la crise du covid, Le Soir s’est régulièrement fait l’écho des multiples problèmes rencontrés par le monde culturel et de la manière dont institutions, artistes, organisateurs tentent de survivre. Chez nous, hormis les lieux d’exposition (mais avec des jauges de public très réduites), le reste du secteur est toujours à l’arrêt. Plus de concerts, de théâtre, de danse, de spectacles, de rencontres, de débats… Une situation que connaissent bon nombre d’autres pays européens. Pour voir comment ceux-ci réagissaient face à cette situation, nous nous sommes tournés vers l’Espagne, l’Italie, la Grèce et l’Allemagne. Dans chaque pays, nos correspondants sont allés voir comment des institutions phares (Le Musée du Prado, le Colisée, le Musée de l’Acropole et la Philharmonie de Berlin), ont traversé la crise sanitaire avec ou sans aide publique. En parallèle, pour chaque pays, nous braquons les projecteurs sur une initiative originale, loin de ces mastodontes de la culture, qui s’est fait remarquer à la faveur des confinements.