Premier League, Serie A, Liga, Bundesliga: le programme des matches du week-end

Les fêtes à peine terminées, le football sera bien au programme de ce week-end. C’est notamment le cas en Premier League qui poursuit sur son rythme effrené.

En Angleterre, premier jour de l’an 2021 et déjà deux rencontres de premier plan à regarder. Ce vendredi, Everton, 4e, reçoit West Ham tandis que Manchester United a l’occasion de revenir à égalité de points avec le leader Liverpool en cas de victoire face à Aston Villa, 5e. Le week-end sera marqué par un duel entre Chelsea et Manchester City, si la situation sanitaire chez les mancuniens le permet.

Pas de repos non plus en Liga avec la 17e journée qui va jouer entre le samedi 2 et le lundi 4 janvier. Pas de confrontations directes entre les grosses écuries, mais des matches qui peuvent s’avérer piégeux face à des équipes de milieu voire de fond de classement.