Seulement six valeurs de l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles ont terminé l'année 2020 sur une performance positive, la palme revenant à la biotech Argenx, qui a bondi de près de 70% sur les 12 derniers mois.

La holding Sofina s'en sort également avec une grande distinction (+43,82%), au contraire des deux autres holdings qui composent le Bel 20: AvH (-11,95%) et GBL (-12,18%) lesquelles ont perdu plus d'un dixième de leur valeur au cours de cette année marquée par la pandémie de Covid-19 et des fluctuations extrêmes des marchés boursiers.