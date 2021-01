Les retrouvailles de Marie Ndiaye avec le roman

Depuis 2016 et La Cheffe, Marie Ndiaye n’avait pas publié de roman. Ses fidèles avaient patienté avec, notamment, des textes écrits pour le théâtre dont le plus récent, Royan. La professeure de français, est fraîchement paru (en novembre) à défaut d’avoir pu être créé au Festival d’Avignon, situation sanitaire oblige. On en dira un mot plus loin. L’événement, un des événements de cette rentrée d’hiver au moins, est la publication de La vengeance m’appartient, pur roman où la langue est un outil sophistiqué dont Marie Ndiaye fait le meilleur usage.