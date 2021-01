Un dernier regard sur 2020

Bien sûr, 2020 a été une année très malaisée. Des morts, des malades en réanimation, des mesures sanitaires qu’on n’aurait jamais cru devoir prendre, les bars, cafés et restaurants fermés, les écoles et universités cahin-caha, les librairies closes pendant trop longtemps, la culture à l’arrêt, ou quasi. On ne regrettera pas ces 366 jours (oui, ce fut une année bisextile). Ce qui ne nous empêche pas de pêcher quelques perles dont la littérature a accouché cette année-là. Si vous ne les avez pas lus, on vous conseille quelques livres parus en 2020 et qui ont fait mon bonheur. C’est évidemment une liste totalement subjective et qui ne renvoie qu’à ce que j’ai personnellement lu. Mes complices des Livres du Soir auraient sans aucun doute une liste différente.