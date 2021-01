Bruxelles: voitures et mobilier urbain en feu, mais peu d’infractions aux règles sanitaires

Le SIAMU a reçu pas moins de 55 appels pour du mobilier urbain en feu entre 18h et minuit jeudi et a dû intervenir 20 fois pour des véhicules en feu, dont onze dans la zone de police de Bruxelles Midi.

Le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) est intervenu une vingtaine de fois pour des véhicules en feu, entre 18h et minuit la nuit du réveillon. Le service a en outre été appelé pour du mobilier urbain en feu et la STIB a aussi constaté des dégradations. Si la police est intervenue à de multiples reprises pour l’utilisation de matériel pyrotechnique, moins d’une vingtaine de violations des règles relatives au Covid-19 ont été constatées.

La STIB a en outre constaté la dégradation de trois bus, deux trams et deux abris de tram.