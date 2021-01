Axel Witsel, Toby Alderweireld, Simon Mignolet… Comme pour le réveillon de Noël, c’est en compagnie de leur famille que plusieurs Diables rouges ont célébré le passage à l’an neuf ce jeudi soir.

« Que cette nouvelle année apporte joie, amour et bonne santé à chacun d’entre vous et à ceux que vous aimez », a souhaité à ses fans un Toby Alderweireld résolument optimiste et de touté évidence plus heureux que jamais aux côtés de sa femme et de ses deux enfants.