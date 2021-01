New York, Rio, Paris : le monde a fêté le nouvel an sous le coronavirus (photos)

Les nouvelles vagues épidémiques ont contraint des milliards de personnes à célébrer le passage au Nouvel An dans l’intimité, chez elles, et à suivre les célébrations virtuellement, après des mois de restrictions voire de confinement.

Affluence ultra réduite sur Times Square à New York, plages quasiment vidées à Rio de Janeiro et Champs-Elysées désertés à Paris : de nombreux pays du monde ont mis la sourdine aux célébrations du Nouvel An, entrant vendredi en 2021 sous l’influence de la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 1,8 million de morts à travers le monde.

A Sydney, la plus grande ville d’Australie, le célèbre feu d’artifice du Nouvel an a été tiré à 13h00 GMT au-dessus de la Baie, mais en l’absence quasi totale de spectateurs après l’apparition d’un récent foyer de contamination dans le nord de la ville qui totalise quelque 150 cas.