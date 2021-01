«Tout le monde testé et pas 500 personnes»: Neymar répond aux rumeurs concernant sa soirée du Nouvel An

La star brésilienne du Paris SG Neymar est au cœur d’une nouvelle polémique sur son comportement en dehors des terrains, des médias brésiliens évoquant depuis plusieurs jours une fête géante de fin d’année pour plusieurs dizaines d’invités près de Rio de Janeiro, malgré la deuxième vague de Covid-19.

Selon Ancelmo Goes, chroniqueur du journal O Globo, l’attaquant de la Seleçao devait reçevoir 500 personnes pour ce réveillon au long cours qui aurait débuté samedi, pour ne se terminer que le 1er janvier. Il y a quelques jours, l’entourage du joueur a nié catégoriquement, assurant dans un communiqué qu’il n’y avait « pas de fête » dans la villa de Neymar.

Et sur Instagram, quelques heures avant d’accueillir ses invités, le numéro 10 parisien a tenu à mettre les choses au clair. Il y précise qu’il n’y avait pas 500 personnes et que tous ses convives ont été testés et étaient des gens de sa famille ou des amis.