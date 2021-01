Liga: les deux géants madrilènes poursuivent leur duel à distance après le réveillon

L’Atlético Madrid, leader, et le Real Madrid, son dauphin, poursuivent leur mano a mano dans la course au titre en Liga, lors de la 17e journée du Championnat d’Espagne à partir de samedi.

Tenu en échec à Elche (1-1) mercredi, le Real, qui pointe à deux points de son rival madrilène malgré deux matches disputés en plus, n’a pas vraiment le droit à l’erreur à domicile face au Celta Vigo.

Le champion en titre espère sans doute pouvoir s’appuyer encore sur un Karim Benzema étincelant jusqu’à présent (huit buts et cinq passes décisives en Liga cette saison).

Mais les hommes de Zinédine Zidane auront forcément à l’oeil du côté adverse Iago Aspas, actuel meilleur buteur et passeur de Liga avec neuf réalisations et six passes décisives.

En déplacement à Alavès dimanche, l’Atlético, sacré pour la dernière fois en 2014, a l’occasion de démontrer l’étendue de ses ambitions alors que la première moitié de la saison de Liga n’est pas encore achevée.