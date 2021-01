L’année 2020 est la plus chaude jamais enregistrée en Belgique

En 2020, la température moyenne à Uccle a été de 12,2ºC, selon le bilan annuel de l’Institut royal météorologique (IRM). Il s’agit d’un record absolu depuis 1833, et la première fois que la température moyenne dépasse les 12ºC. La normale est de 10,6ºC. La température moyenne a été supérieure à la valeur normale pendant tous les mois, à l’exception du mois de juillet.

La température la plus basse de l’année a été enregistrée à Elsenborn (Bütgenbach) le 23 janvier. Le mercure est tombé à -9,2ºC. C’est la première fois depuis 1954 que l’on n’a pas enregistré de température inférieure à -10ºC sur un an. À l’inverse, la température la plus élevée a été mesurée à Hérinnes (Pecq) le 31 juillet, il y faisait 38,2ºC.