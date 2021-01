Robert Lewandowski s’affiche avec tous ses trophées individuels et collectifs remportés en 2020 (photo)

Cette année 2020, marquée par la crise du coronavirus, sera représentée à tout jamais par le visage de Robert Lewandowski. Et non celui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi.

Robert Lewandowki, le buteur polonais du Bayern, a connu une année 2020 exceptionnelle à tous les niveaux. En plus d’avoir été une machine à buts, terrifiant toutes défenses d’Europe, le joueur de 32 ans a, aussi et surtout, participé, activement au quintuplé du Bayern Munich : Bundesliga, Coupe d’Allemagne, Ligue des champions, Supercoupe d’Allemagne et Supercoupe d’Europe. Indéniablement, 2020 restera son année.

Et d’un point de vue individuel, Lewandowski a également accumulé les récompenses. Il a notamment été désigné joueur de l’année par la FIFA il y a quelques jours. En l’absence du Ballon d’Or, c’était la récompense qui était attendue comme le sacre suprême en football pour cette année très particulière.

Sur Instagram, l’attaquant bavarois a posté une photo de lui avec les trophées collectifs et individuels qu’il a glanés en 2020. Une collection impressionnante qui prend beaucoup de place dans son lit…