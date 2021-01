Premier League: Manchester City sera privé de cinq joueurs à Chelsea à cause du Covid

Manchester City sera privé de cinq joueurs testés positifs au coronavirus pour son match de Premier League dimanche à Chelsea, a déclaré vendredi l’entraîneur Pep Guardiola.

Quatre cas positifs avaient été révélés lors d’un test effectué le jour de Noël, parmi lesquels Kyle Walker et Gabriel Jesus. D’autres examens pratiqués trois jours plus tard, le lundi, avaient révélé trois cas supplémentaires et conduit au report du match prévu le soir même à Everton.

«Cinq joueurs sont à l’isolement pour dix jours. La première fois c’était quatre personnes dont deux joueurs et la deuxième trois joueurs», a dit Guardiola vendredi sans révéler l’identité de ces trois derniers.