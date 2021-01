Carte blanche: Appel aux citoyens et dirigeants de l’Union pour un pouvoir démocratique européen

Un groupe d’hommes et de femmes de divers horizons proposent de tirer parti de la crise en cours pour faire de l’Union européenne une vraie réalité en renforçant la légitimité et l’efficacité de la prise de décision.

«Nous regrettons le départ de nos amis britanniques et nous sommes convaincus que s’établira avec Londres une relation spéciale et extrêmement dense. » Claude Monet, Le Parlement de Londres, soleil couchant. - DR

Nous Européens avons aujourd’hui l’opportunité de faire de l’Union européenne la première puissance démocratique, multinationale et multilingue, bâtie par ses concitoyens et ouverte au monde.

Saisissons-la.

La crise Covid-19 a agi comme un catalyseur de conscience, rappelant combien nos vies sont précaires et nos destins imbriqués.

Elle a souligné l’importance de l’Europe dans un nouveau monde multipolaire et la nécessité d’être unis et de faire masse pour relever les immenses défis écologiques, économiques, sociaux, sanitaires et de sécurité qui incombent à nos sociétés.

Elle a également révélé le caractère unique de notre modèle économique et social.

Dans cette période inédite et malgré des tentations puissantes et illusoires de repli sur soi, l’Union a fait le choix du sursaut, tous comprenant la vanité du chacun pour soi.