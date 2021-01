Mazarine Pingeot explore la peur, celle qui imprègne le monde et celle qui imprègne Lucie, pour qui « Et la peur continue ». Un roman implacable.

Et la fin? «Chacun a le droit de se faire son opinion», répond Mazarine Pingeot. - Pascal Ito.

entretien

L’héroïne de Et la peur continue a subi un profond traumatisme quand elle avait 9 ans, dans une cabane proche de la maison de ses grands-parents où elle était en vacances avec ses cousins Héloïse, Louis et Lucas. Aujourd’hui Lucie a 42 ans, Héloïse s’est suicidée il y a quelques années, Lucas vit en Australie et Louis vient de mourir.