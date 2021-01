Les quatre saisons d’un monde

Six personnages en quête, non d’auteur, car l’écrivaine Céline Curiol leur tient les rênes serrées, mais chacun d’un sens à une vie qui paraît échapper à celles et ceux dont nous allons surprendre, sur plus de 800 pages, quelques moments clés des trajectoires. Les lois de l’ascension est un roman hors normes, il déborde du cadre habituel de la lecture et le doit à son ambition. On aimerait applaudir une totale réussite, ne serait-ce que pour récompenser l’impressionnant résultat. Celui-ci suscite néanmoins quelques regrets et il faudra nuancer.